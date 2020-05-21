"المحامين" تخصص خطا ساخنا لتلقي بلاغات "كورونا" من الأعضاء

خصصت اليوم الخميس نقابة العامة للمحامين، خطًا ساخنًا يحمل رقم 25750971 لتلقي البلاغات من المحامين عن إصابات " كورونا " أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس، بتوجيهات من النقيب العام رجائي عطية.

















وصرحت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، بأنه يتناوب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص، ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الـ 6 لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.









يذكر أن لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس " كورونا " المستجد، المشكلة بقرار من رجائي عطية نقيب المحامين، عقدت اجتماعها الأول، ظهر أمس، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من المحامين المتطوعين الذين تمت إضافتهم إلى عضوية اللجنة.









واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية، أولًا: السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصصا للمحامين فقط، ثانيًا: توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم، ثالثًا: توسيع اللجنة بإضافة عضوين من محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.







