بسبب كورونا.. تأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد

قرّرت نقابة المحامين، تأجيل عقد جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا اليوم بتأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، إلى يوم الأحد الموافق 28 من يونيو.

ونص قرار الذي أصدره نقيب المحامين علي الاتي: نظرًا لارتفاع وتيرة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وتزايد الاستحكامات التي أمرت بها الدولة للوقاية.

كما نص القرار أيضًا: وحرصًا على حياة شباب المحامين، تأجلت جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد إلى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 28 من الشهر القادم .

من جانب آخر من جانب آخر سلمت اللجنة المشكلة من رجائي عطية نقيب المحامين لإدارة نقابة القاهرة الفرعية، مقر النقابة بدار القضاء العالي.

كما سبق أن تم التنبيه على الموظفين بالحضور بدءًا من اليوم الأربعاء لمقر النقابة بدار القضاء لحين تسلم مقر الفرعية بالتجمع الخامس.