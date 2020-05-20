تشكيل لجنة طوارئ وعزل خاص.. ننشر توصيات اجتماع لجنة تأثيرات كورونا على المحامين

عقدت لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ، المشكلة بقرار رجائي عطية من نقيب المحامين، اجتماعها الأول ظهر اليوم، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين.





ترأس اجتماع اللجنة محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تمت إضافتهم إلى عضوية اللجنة.





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واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية أولًا: السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط، ثانيًا: توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.





كما أوصت اللجنة بتوسيع عضويتها بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي، رابعًا تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.



