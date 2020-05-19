نقيب المحامين يعلن التشكيل الجديد للجنة العلاج بالنقابة

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة العلاج الجديدة، والمختصة ببحث وتقرير كل ما يتعلق بطلبات وقرارات العلاج.





ونص القرار على الآتي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019.. وعلى القرار الصادر منا بتاريخ 29/4/2020، وملحقه بتاريخ 16/5/2020 والذي تضمن تشكيل لجنة علاجية مختصة ببحث وتقرير كل ما يتعلق بطلبات وقرارات العلاج.





وبالنظر إلى أن أعباء بعض أعضاء اللجنة تحول بينهم وبين المساهمة في اللجنة ، تقرر تشكيل اللجنة من الأساتذة:مجدي سخي ، ويحيى التونى وسيد عبد الغنى ومحمد فزاع وابو بكر الضوة ، وفاطمة الزهراء أعضاء مجلس نقابة المحامين.





من جانب آخر كانت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان تواصلت هاتفيًا مع رجائي عطية نقيب المحامين بشأن المحامية أمال ربيع، التي أبلغ عن حالتها صباح الاثنين خلال اتصال هاتفي دار بينهما.





وجاءت مضمون المكالمة الهاتفية الصادرة من وزيرة الصحة لنقيب المحامين كالاتي: أنه إيماءً إلى حالة الزميلة المحامية أمال ربيع فقد تم التواصل معها، وأوضحت أنها تشكو من الصدر، وجرى ترتيب إرسالها إلى مستشفى الصدر لأخذ مسحة للعينة، وتم الاتصال بمدير المستشفى، وأرسلت إليها سيارة لنقلها إلى المستشفى، وجاري المتابعة، وسيتم إخطار النقيب بما يتم في هذا الشأن.

