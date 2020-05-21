التأديبية العليا: عقوبات على رئيس قطاع التمويل بالآثار ومديري منطقة الكرنك





أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن م.س ، رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة للآثار "وكيل أول وزارة" لم يتخذ كل ما يلزم من إجراءات حيال تنفيذ القرار الصادر من مجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار بعرض أمر فسخ العقد المبرم بين المجلس والشركة المصرية للصوت والضوء بشأن حق الإنتفاع بالأماكن الاثرية علي إدارة الفتوي بمجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو حصول المجلس الأعلي للآثار على مستحقاته وإزالة كل أنواع استغلال الشركة للأماكن الاثرية غير المنصوص عليها بالعقد رغم تكليفه بذلك.









وتضمنت حيثيات الحكم أن مديري منطقة آثار الكرنك لم يتخذا قبل إحالتهما للتقاعد الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي الواقع من الشركة المصرية للصوت والضوء فرع الاقصر على حرم معبد الكرنك بإقامة كشكين به دون ترخيص وموافقة المختصين بوزارة الأثار على ذلك، ولم يتخذ الأخير الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي أو تقنين أوضاعهما.