كريم فهمي يرد على تلقيبه ب"فارس الأحلام" بعد ونحب تاني ليه

رد الفنان كريم فهمي على تلقيبه من قبل الجمهور ب"فارس الأحلام" بعد مشاهده الرومانسية مع ياسمين عبد العزيز بمسلسل ونحب تاني ليه.





وقال في تصريحات ل"صدى البلد": هذا نجاح للعمل وكرم من الله، ومجهود كل الفريق المشارك في المسلسل، وزوجتي التي تدعمني في مشواري.





"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.









يذكر أن المسلسل يضم كلا من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر،أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، تارا عماد، عماد رشاد، كارولين , صبا الرافعي، علا رشدي، إسلام جمال، مصطفى حشيش، سليمان عيد، محسن صبري، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، سمر مرسي، أمنية العربي، أحمد جمال سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أيمن مرجان، إيمان السيد، إيهاب فهمي.