لا تشاهدوا هذه الحلقة.. تحذير ومفاجأة من مخرج الاختيار للمشاهدين في الحلقة 28





المسلسل يتخذ من قصة الشهيد البطل أحمد المنسي مادة درامية تقوم على أساسها فكرة المسلسل مع القصص الهامشية التي تعرض بطولات شهداء سيناء المرافقين لـ أحمد المنسي الذي يؤدي دوره أمير كرارة.





الحلقة 28 من المسلسل ستحمل مشاهد وأحداثا غير سعيدة للمشاهدين، وربما قد تتضمن مشهد استشهاد البطل أحمد المنسي، وهو الأمر الذي قد يكون صعبا على من تعلقوا بقصة حياة البطل وتابعوها منذ بداية شهر رمضان.





مخرج المسلسل بيتر ميمي، حذر من مشاهدة الحلقة من خلال تنويه في تغريدة على تويتر قال فيها "رجاء اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨) انا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة، أنا حاولت قدر المستطاع اقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف انهم ابطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لاخر نفس".





ورد متابعون على بيتر ميمي، حيث قالت إحدى المتابعات "بص يابيتر احنا ملناش علاقة بيهم أهو بس مع كل تاريخ كان بيقرب للحادثة مش عارفة اوصفلك قلوبنا كان بيحصل فيها ايه، صدقني محدش هيقدر يمنع نفسه، شكرا انك كنت سبب ف تجسيد بطولاتهم ربنا يربط على قلوبنا كلنا بكرة وزي ما منسي قال : سلام علي من انتقي الكفن كرداء".





وقال آخر "مستني اشوف اخر حلقتين لاني كان نفسي اشوف دراما اقوي من كده لكن بشكل عام تسلم ايديكوا علي هذا العمل التاريخي محتاجينه بجد .. عاش وحوش سيناء .. عاش وحوش الإختيار".





وقال مغرد سعودي ردا على بيتر ميمي "بالعكس يشوفون الحلقه ويشوفون بطولات أبنائهم الشُهداء بأذن الله ويفخرون بفعلهم وقفوا على ارضهم ولم يخافون كثرة اعدائهم أسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته".





حلقة ٣٠ من مسلسل #الاختيار هيكون فيها أبطال حقيقين ومنهم الناس اللى فى الصور، النقيب نصر والمجند مايكل والمجند عمر أبطال الفرافرة والبطل خالد على موسى من ملحمة البرث ( أثناء تصوير حلقة ٣٠). وفي نفس السياق فاجأ بيتر ميمي مخرج المسلسل بأحداث وشخصيات حقيقية سيكشف عنها في الحلقة 30، حيث كتب "أثناء

ما يزال مسلسل الاختيار الذي يوثق لبطولات الجيس المصري في سيناء، وقصص شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، يشغل اهتمامات المواطنين في الشارع المصري الذين حرصوا على متابعة حلقاته يوميا ونشر قصص الأبطال على وسائل التواصل الاجتماعي.