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ثقافة

أبعاد فن الصحافة في كتاب أدب المقالة الصحفية بقصور الثقافة

الخميس 21/مايو/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن سلسلة ذاكرة الكتابة برئاسة الدكتور أحمد زكريا الشلق،  كتاب "أدب المقالة الصحفية" للدكتور عبد اللطيف حمزة.


يناقش الكتاب الصادر في طبعته الأولى عام 1950، أبعاد فن الصحافة التي ولدت على يد الحملة الفرنسية.


ويقول عبد اللطيف حمزة: "ومع هذا مارس المصريون هذا الفن الأجنبي" فن المقال الصحفي بذوق شرقي، وعقل شرقي، وروح شرقية وأسلوب في الكتابة شرقي، فلو أن الصحف المصرية في ذلك الوقت كانت صورة من أخواتها في أوربا فإن الأمر بالنسبة للمقالة الصحفية لم يكن كذلك.


ويستعرض عبد اللطيف بعدها نماذج من المقالة الصحفية وتطورها وازدهارها.


يقدم "حمزة" أربعة فصول مهمة للقارئ، الأول يتحدث عن نشأة الرأي العام في مصر، والثاني عن نشأة الصحافة، والثالث حول الحركة الفكرية في مصر ودوافعها منذ مجيء الحملة الفرنسية، والرابع يشرح فيه تطور أساليب الكتابة العربية، ليعرض الكتاب رموز الصحافة الوطنية المصرية منذا بشير التقدم رفاعة الطهطاوي وتلميذه عبدالله أبو السعود، ثم عثمان جلال وميخائيل عبد السيد وصولا إلى أديب إسحق ومحمد عبده وعبدالله النديم وغيرهم، وكان مشروع النشر في الهيئة العامة لقصور الثقافة قد قدم للقارئ الجزء الأول والثاني العام الماضي، وصدر هذا الأسبوع الجزء الثالث والرابع.

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