من داخل العزل الصحي.. محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس، اتخاذ الإجراءات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة للتسهيل والتيسير على المواطنين.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاعات، لاستقبال عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل لإدارة مثل تلك الملفات.





اقرأ أيضا:





وأشار محافظ الدقهلية اليوم إلى أن غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر، وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لرصد أي قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير البدائل والحلول، وتلافي السلبيات، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية بالشكل المطلوب.





وأوضح مختار أنه تم التوجيه لمديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات الحكومية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب،وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض، بحيث تنتظم الخدمة الصحية بكل المراكز والمدن والقرى بشكل جيد، لاسيما وأن المنظومة الصحية تواصل الليل بالنهار في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.





وكلف محافظ الدقهلية بتكثيف التنسيق بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع اللحوم والسلع التي يرتفع الطلب عليها في تلك المناسبة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع، ومنع كل صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية.





وكلف المحافظ بتشكيل لجان تضم الجهات المعنية للمرور اليومي بمختلف القرى والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وغلق المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، ووقف حركة النقل العام طوال إجازة العيد.





كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها ومتابعة منافذ بيع السلع المختلفة ،مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات.





وأكد محافظ الدقهلية أنه تم اتخاذ الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة، والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد، ومتابعة الصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ، ومتابعة الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال إنقطاع التيار الكهربائى.



