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محافظات

محافظ الدقهلية :استرداد ١٥ ألف متر مربع من أراضى الدولة

الخميس 21/مايو/2020 - 11:06 م
محافظ الدقهلية :
محافظ الدقهلية : استرداد ١٥ ألف مترمربع من اراضى الدولة
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  فى تصريحات له مساء اليوم الخميس انه تم حتى الان استرداد مايزيد على ١٥ فدان اراض زراعية ومايقرب من ١٥ ألف مترمربع من اراضى الدولة منذ بدء ازالة التعديات التى وقعت اثناء الحظر المفروض لمواجهة كورونا فى مارس الماضى بنطاق محافظة الدقهلية.

وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن  ملف زالة التعديات على اراضى الدولة بالمحافظات.

 واضاف المحافظ انه تم اليوم  الخميس ازالة ٦حالات تعد  جديدة  بنطاق مركز ومدينة طلخا مشيرا الى ان اجمالى حالات الازالة للتعديات على اراضى الدولة بكافة اشكالها سواء كانت اراضى زراعية او املاك دولة او تعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بلغت  حتى الان ٤١١ حالة تم ازالتها .

واشار إلى أن الجهود مستمرة فى ازالة التعديات بنطاق المحافظة حفاظا على حق الدولة وتأكيد هيبتها تطبيقا للقانون موضحا ان ذلك يتم بالتنسيق والتعاون التام مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وكافة مراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.

واوضح محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مطلقا ولا تفريط  ولو فى شبر واحد من اراضى الدولة مشيرا إلى  المتابعه المستمرة من جانبه شخصيا لملف الازلات للتعديات باعتبارها قضية قومية مضيفا ان تواصل جهود ازالة التعديات تأتى تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية وتكليفات  الدكتور رئيس الوزراء تنفيذا للقانون بكل الحزم والحسم وتأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.
محافظ الدقهلية :استرداد ١٥ ألف متر مربع من أراضى الدولة
محافظ الدقهلية :استرداد ١٥ ألف متر مربع من أراضى الدولة
محافظ الدقهلية :استرداد ١٥ ألف متر مربع من أراضى الدولة
محافظ الدقهلية :استرداد ١٥ ألف متر مربع من أراضى الدولة
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