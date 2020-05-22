AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سعر بيع أملاك الدولة الخاصة .. النقض توضح هذه الحالة

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيفية تحديد سعر بيع أملاك الدولة الخاصة.


جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت أن قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى ، وكان طلب المطعون ضده بتحديد سعر المتر الذى يتم على أساسه بيع أرض النزاع له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطًا للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتكاب جريمة الفحشاء .. النقض توضح هذه الحالة

رفض توجيه أسئلة الشاهد .. النقض توضح هذه الحالة

نقض الحكم لعدم الاختصاص.. النقض توضح

مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.. النقض توضح هذه الحالة

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية.. النقض توضح

اعتراف الزوجة بالزنا.. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير .. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا اليوم

أرملة الشهيد أحمد منسي: بكيت وأنا بتابع المسلسل.. فعلا الشوف غير السمع

دماء على ملابس بائعة المناديل.. تفاصيل اغتصاب طفلة بطريق العين السخنة.. صور

لا تشاهدوا هذه الحلقة.. تحذير ومفاجأة من مخرج الاختيار للمشاهدين في الحلقة 28

مسلسل الاختيار .. ماذا قالت دار الإفتاء بعد أحداث الحلقة الـ28؟

هاني رمزي بعد عرض حلقة الاختيار .. ملحمة وطنية تحية لكل صناعه

AdvertisementS

تقوي المناعة.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأكلة يوميًا

قبر شهيد سيناء يتحول لبيت نحل يخرج منه عسل.. والاهالي في ذهول

رفعت راسنا يا قلب أمك .. رد فعل والدة الشهيد علي بعد حلقة الاختيار

دماء على ملابس بائعة المناديل.. تفاصيل اغتصاب طفلة بطريق العين السخنة.. صور

انخفاض 7 درجات .. موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس عيد الفطر

إصابة عدد من المخالطين لرئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا

10 آلاف جنيه وفيديوهات جنسية.. سما المصرى تكشف خلافاتها مع ريهام سعيد .. نص التحقيق الكامل

بعد اتهامه بالفساد.. شطة لـ صدى البلد: سأقاضي خالد الغندور

أحمد موسى: تغطية سندات مصر الدولية بطلبات فاقت الـ ١٩ مليار دولار إنجاز عالمى فى وقت عصيب

مرور القاهرة: غلق نفق العروبة 9 أيام بداية من اليوم .. تعرف على التحويلات المرورية

الأهالي في ذهول.. قبر شهيد سيناء بالغربية خلية نحل ويخرج منه العسل.. فيديو

عادوا بالمواصلات العامة.. حميات منوف تصرف مرضى كورونا.. وقرار عاجل من المحافظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

لا تتجاهلها.. خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين