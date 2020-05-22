بنفس الملابس.. ريهام أيمن تبهر الجمهور بجلسة تصوير مع ابنتها

وظهرت

برفقة ابنتها مرتدين الزي يشبه بعضهما البعض، مرتدين بنطلون جينز، مع تي شيرت باللون الابيض وعليه إحدي رسومات ديزني، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.