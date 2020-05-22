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مرأة

بنفس الملابس.. ريهام أيمن تبهر الجمهور بجلسة تصوير مع ابنتها

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة ريهام أيمن، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات مجموعة صورة لها جديدة لها برفقة ابنتها.

وظهرت ريهام أيمن برفقة ابنتها مرتدين الزي يشبه بعضهما البعض، مرتدين بنطلون جينز، مع تي شيرت باللون الابيض وعليه إحدي رسومات ديزني، وانتعلت حذاء  رياضي باللون الأبيض.


وخطفت الأنظار بتسريحة الشعر البني المجعد بطريقة ملفتة وجذابة. واختارت ريهام أيمن الاكسسوارات البسيطة في اليد والرقبة.

وكتبت ريهام علي الصورة " rehamaymanofficial Happy Thursday and sending everyone good vibes! 👩‍👧 🤍🤍#likemommylikedaughter#mydoll#mom#daughter#girl#letsstaypostive#momlife"

وانهالت عليها التعليقات وكان ابرزها " قمرات " 


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