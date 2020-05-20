AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:27 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
Advertisements
هاجر هانئ
أعتادت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بأحدث الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.

وتألقت ريهام ايمن فى احدث جلسة تصوير على الدراجة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون أبيض ونسقت معه تى شيرت أنيق باللون الرمادى من ماركة polo العالمية، وقد كشفت هذه الإطلالة عن رشاقتها.

اقرأ إيضا ..

وانتعلت ريهام أيمن حذاء رياضى مسطح جمع بين اللون الاسود و الفوشيا، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس ذات إطار بنى متناسقه مع وجهها ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات.

وأختارت ريهام أيمن بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها ولكنها لم تبالغ فى استخدام مستحضرات التجميل، وبدت بخصلات شعرها المموج المنسدلا على كتفيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باكسسوارات في الشعر واليد.. ريهام أيمن تبرز عن أنوثتها بإطلالة كاجوال

بعد اعتزالها الفن.. ريهام أمين بإطلالة كلاسيكية من داخل سياراتها.. شاهد

بنطلون بمبي وشنطة على الخصر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

ريهام أيمن تبهر جمهورها من داخل منزلها ... شاهد

بسلسلة صدف البحر.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على إنستجرام

بإطلالة ناعمة.. ريهام أيمن تتألق بالأبيض على إنستجرام

ترشيحاتنا

خصم 0.5% من أصحاب المعاشات.. النواب يناشد العاملين بالدولة التبرع لمواجهة كورونا

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

لمدة 12 شهرًا فقط .. موعد تطبيق قانون خصم 1 % من دخل العاملين بالدولة

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور

سر استبعاد 9 حلقات من برنامج رامز مجنون رسمى

AdvertisementS

موازنة البرلمان تطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم نسبة 0.5% لمواجهة كورونا

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

الحكومة: هؤلاء مستثنون من خصم الـ 1% من رواتبهم الشهرية

الصحة العالمية تنتصر لترامب: هيدروكسي كلوروكوين فعال في علاج كورونا

الصحة: تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

حفيد محمود ياسين فى حوار لـ صدى البلد: ياسر جلال صفعنى على وجهى.. وهذا رد فعل جدي على دوري.. واستعنت بالحرافيش من أجل التحضير للشخصية

وفاة 21 حالة .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

هنأ المصريين بعيد الفطر.. مدبولى: توفير كمامات مستدامة للمواطنين بأسعار مقبولة وجودة عالية

لأول مرة في مصر.. ولادة طفل بعضوين ذكريين وبدون فتحة شرج بأسيوط

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الحصان برفقة إدوارد.. راندا البحيري تتألق بملابس الخيل

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة مبهجة ومحتشمة.. شاهد أحدث إطلالة للفنانة إنتصار