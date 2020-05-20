بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أعتادت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بأحدث الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.
وتألقت ريهام ايمن فى احدث جلسة تصوير على الدراجة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون أبيض ونسقت معه تى شيرت أنيق باللون الرمادى من ماركة polo العالمية، وقد كشفت هذه الإطلالة عن رشاقتها.
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وانتعلت ريهام أيمن حذاء رياضى مسطح جمع بين اللون الاسود و الفوشيا، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس ذات إطار بنى متناسقه مع وجهها ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات.
وأختارت ريهام أيمن بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها ولكنها لم تبالغ فى استخدام مستحضرات التجميل، وبدت بخصلات شعرها المموج المنسدلا على كتفيها.