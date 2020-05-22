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فن

كريم عفيفي ينعى شهداء الوطن ويشيد بأمير كرارة وبيتر ميمي على الاختيار

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:21 ص
كريم عفيفي
كريم عفيفي
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اسماء الحسيني
نشر الفنان كريم عفيفى صورة شهداء معركة البرث عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

كما علق للنجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي قائلًا: "حلقة النهاردة من الاختيار حاجة عظيمة رحم الله كل شهداء مصر ..شكرا للنجم امير كرارة والمخرج بيتر ميمي وكل الناس اللى شاركت في هذا العمل".

كما قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة، الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صدر لتحقيق رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة ٢٨ التي ينتظر أحداثها الجميع، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة بهذه الحلقة.

المسلسل يتخذ من قصة الشهيد البطل أحمد المنسي مادة درامية تقوم على أساسها فكرة المسلسل مع القصص الهامشية التي تعرض بطولات شهداء سيناء المرافقين لـ أحمد المنسي الذي يؤدي دوره أمير كرارة.
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