كريم عفيفي ينعى شهداء الوطن ويشيد بأمير كرارة وبيتر ميمي على الاختيار

نشر الفنان كريم عفيفى صورة شهداء معركة البرث عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





كما علق للنجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي قائلًا: "حلقة النهاردة من الاختيار حاجة عظيمة رحم الله كل شهداء مصر ..شكرا للنجم امير كرارة والمخرج بيتر ميمي وكل الناس اللى شاركت في هذا العمل".





كما قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة، الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.





وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صدر لتحقيق رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة ٢٨ التي ينتظر أحداثها الجميع، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة بهذه الحلقة.



