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حوادث

الأمن يحبط تداول 7 أطنان سلع غذائية فاسدة فى البحيرة

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:01 ص
سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .


تمكنت الحملات من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة لحيازته 7,600 طن  "لوبيا"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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