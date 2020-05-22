الأمن يحبط تداول 7 أطنان سلع غذائية فاسدة فى البحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





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تمكنت الحملات من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة لحيازته 7,600 طن "لوبيا"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



