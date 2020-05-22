حلقة عظيمة.. محمد هنيدي يعلق على مسلسل الاختيار.. شاهد

علق الفنان محمد هنيدي على حلقة مسلسل الإختيار ال 28 والتي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة البرث ومحاربة الإرهابيين.





وغرد محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏حلقة عظيمة لملحمة عظيمة .. ابطالنا وشهدائنا هنفضل فاكرينكم دايما".







ويشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الإختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.





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وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.