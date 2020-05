سليمان عيد بعد عرض حلقة الاختيار: أخيرا شبابنا شافوا قدوة حسنة

View this post on Instagram

شكرا لصناع مسلسل الاختيار مسلسل اثر فى الجميع كبير وصغير اخيرا شبابنا شافوا قدوه حسنه ضحوا بارواحهم عشان نعيش ومصر فى تاريخها ابطال كتييير لوقدمنا كل سنه بطل هنسيب بعدينا اجيال نفخر بيهم