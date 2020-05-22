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فن

سليمان عيد بعد عرض حلقة الاختيار: أخيرا شبابنا شافوا قدوة حسنة

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:13 ص
شهداء كمين البرث
شهداء كمين البرث
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محمد بدران
 
علق الفنان سليمان عيد  على حلقة الاختيار التى تم عرضها اليوم التي استشهد فيها العقيد احمد صابر منسي. 


ونشر سليمان عيد  صورة لابطال كمين البرث من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلًا: "‏شكرا لصناع مسلسل الاختيار مسلسل اثر فى الجميع كبير وصغير اخيرا شبابنا شافوا قدوه حسنه ضحوا بارواحهم عشان نعيش ومصر فى تاريخها ابطال كتييير لوقدمنا كل سنه بطل هنسيب بعدينا اجيال نفخر بيهم".

وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 





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