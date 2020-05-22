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ثقافة

القاهرة الثقافي يوضح أسباب عدم بث الأمسية الختامية مع الفنانة جاهدة وهبة

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تعتذر الهيئة المصرية العامة للكتاب، وصالون القاهرة الثقافي الدولي، عن عدم بث الأمسية الختامية التي كانت مقررة لها أمس الخميس، ضمن نشاط  الهيئة والصالون، عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب للفنانة الكبيرة جاهدة وهبه والشاعرة ماجدة داغر. 

وأكد الشاعر والصحفي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، أن إرجاء بث الندوة جاء لأسباب خارجة عن الإرادة تسبب في عدم التمكن من ربط البث المباشر بالصفحة وقناة اليوتيوب الخاصة بالهيئة المصرية للكتاب.

وأشار حميدة إلى أن موعد الأمسية الختامية يحدد لاحقا، نظرا لبعض الإجراءات المتخذة حاليا لمعالجة الأسباب التي حالت دون  البث. 

وتقدم حميدة بالاعتذار لضيوف الأمسية والجمهور العربي، نظرا للأسباب الخارجة عن الإرادة التي حالت دون بث الأمسية.

وكانت جماعة الإخوان اخترقت موقع الهيئة العامة للكتاب، على يوتيوب، الذي كان مقررًا أن يعرض عليه مناظرة المفك الكبير فرج فودة التي أجريت مع الجماعات الإسلامية في معرض الكتاب عام 1992، لمنع بث المناظرة.

ويأتي بث المناظرة  ضمن مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت الثقافة بين إيديك، التي تقدمها وزارة الثقافة كإجراء احترازي للحماية من فيروس كورونا.
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