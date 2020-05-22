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رياضة

كابوريا: فضلت الزمالك على حساب الأهلي.. و مصطفى محمد وطارق حامد الأفضل فى مصر .. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:23 ص
أحمد كابوريا
أحمد كابوريا
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محمد رشاد
كشف أحمد كابوريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سبب تفضيله الانتقال لنادي الزمالك بدلًا من الانضمام لفريق الكرة بالأهلي.

وكان كابوريا انضم لصفوف نادي الزمالك قادمًا من المصري، قبل أن يتواجد في طلائع الجيش بالوقت الحالي.


وقال أحمد كابوريا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت: "الأهلي طلبني عن طريق سيد عبد الحفيظ للانضمام للقلعة الحمراء ،فضلت الزمالك على الأهلي بسبب وصية والدي الله يرحمه، هو زملكاوي صميم وأنا من أسرة كلها زملكاوية وكان حلم حياته ارتداء القميص الأبيض وحققتها".

وأردف: "لو عاد بي الزمن سأنضم للزمالك، والأهلي نادي كبير ولكن حلمي هو ارتداء القميص الأبيض ، ندمت على ترك النادي المصري أكثر من عدم اللعب للأهلي أو الخروج للاحتراف".

واختتم: "مصطفى محمد هو أفضل مهاجم في مصر، وطارق حامد أفضل لاعب وسط، والثلاثي فرجاني ساسي وعلي معلول وأشرف بن شرقي أفضل الأجانب المتواجدين".
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