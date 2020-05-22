كابوريا: نيبوشا سبب رحيلي عن الزمالك وأرغب في العودة.. فيديو

كشف أحمد كابوريا لاعب الزمالك المعار لطلائع الجيش عن موقفه من ارتداء قميص الزمالك.





وقال كابوريا خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه ابراهيم فايق، إن، أثناء تدريب نيبوشا لنادي الزمالك تركت الملعب تمامًا ولم يشعر بأنني تركت التدريبات.





وتابع :"خلال فترة تواجدي داخل النادي لم أحصل على الفرصة وعندما استبعدني المدير الفني من مباراة المنيا في كأس مصر قررت أنني أرغب في الرحيل.





وأضاف كابوريا، ارتدائي قميص الزمالك شرف عظيم لي ولم اتكاسل يوماََ عند تواجدي في القلعة البيضاء، ولكن عدم ايمان نيبوشا بي جعلني ارغب في الرحيل.





وأشار كابوريا الى أنه عقد جلسة مع مرتضى منصور للرحيل، وللكنه كان مصر على استمراره في الفريق ورفض رحيله.





وأكمل: لكن بعد ذلك انتقلت إلى الاتحاد السكندري، ثم رحل نيبوشا بعدما مباشرةز.





وواصل :مازال هناك عام في عقدي مع الزمالك وأتمنى العودة للنادي مرة أخرى، لعبت 65 دقيقة فقط لكن شرف كبير لي أن أرتدى قميص الزمالك ولو دقيقة واحدة.



