الجائزة تؤمن أكثر من ٣٠ بيتا... تركي آل الشيخ يوجه رسالة قاسية لمنتقدي مسابقته الأخيرة

رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تويتة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردآ على منتقدي المسابقة التي قد أعلن عنها، بطرح سؤال يوميا ومكافأة الإجابة عنه 100 ألف جنيه. نشر المستشار تركي آل الشيخ بطرح سؤال يوميا ومكافأة الإجابة عنه 100 ألف جنيه.





وكتب تركي آل الشيخ:" في ناس تقول سخافه ولا مالها داعي ... والله ماجبت خبر اي مريض من هالعينات ... تكيفني وسعود دعوه وحده من اي شخص سكن نتيجة هالمباراة.



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وأضاف:" ... يكفي هالمبلغ ب يأمن اكثر من ٣٠ بيت ل مستحقين ... وفلوسي وعلاقتي بالنجوم أنا ابخص بها".





وقال:"اذا طلبت احد سلف ذيك الساعة تعال تفلسف علي.



