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بين الناس

أهالي بولاق الدكرور يستغيثون من انقطاع المياه لأكثر من 24 ساعة

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث سكان بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بخدمة بين الناس المقدمة من موقع صدى البلد الاخبارى.

واستغاث اامواطنيين من انقطاع المياه لأكثر من ٢٤ ساعة، مما اضطرهم للجوء الى موقع صدى البلد لايجاد حل.

وقال الشكان إن المياه مهمة جدا خصوصا هذه الفتره بسبب ارتفاع درجه الحراره الشديد وبسبب حاجتهم الى التعقيم والتطهير بشكل مستمر من فيروس كورونا.

وناشدوا المسئولين بالتدخل لحل مشكله المياه و معرفه سبب انقطاعها بهذا الشكل خاصة فى هذه الفترة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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