1.3 مليون دولار مساعدة أممية لكوريا الشمالية لمواجهة كورونا





أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تخصيص 1.3 مليون دولار، لتقديم المساعدة لكوريا الشمالية لتجنب تفشي فيروس كورونا داخلها.





وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن هذا المبلغ الذي تم إحصاؤه للمرة الأخيرة يوم الأربعاء، ويمثل حوالي 3% من مبلغ 397 مليون يقدر أنها ضرورية، لدعم جهود التصدي لتفشي الفيروس.





وأوضح التقرير أنه تم إرسال حوالي 900,000 دولار لدعم كوريا الشمالية في مكافحة كورونا.





وتؤكد كوريا الشمالية عدم وجود إصابات بالفيروس على أراضيها، بيد أن المراقبين الدوليين يرون أنها معرضة بشدة للمرض، بسبب ضعف بنيتها التحتية الطبية.



