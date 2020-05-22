بسبب كورونا.. الحكومة البريطانية تقترض 62 مليار جنيه استرليني.. تفاصيل

أصاب فيروس كورونا المستجد الملايين من البشر حول العالم، كما ضرب اقتصاد عدد من الدول في مقتل، بسبب إجراءات الإغلاق والحجر الصحي التي تم فرضها في محاولة لمواجهة هذا الوباء.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت أرقام أن الحكومة البريطانية اقترضت 62 مليار جنيه استرليني في أبريل الماضي، لإنقاذ الملايين من الشركات والعمال.





وأضافت الصحيفة أن هذا الرقم القياسي كان الأعلى على الإطلاق، وسط تحركات يائسة لإنقاذ ملايين العمال والشركات.





ولفتت إلى أن هذا الرقم أعلى مما رصده محللو الاقتصاد، والذين توقعوا أن تقترض الحكومة 30.7 مليار جنيه استرليني بهذا الشهر.





ويعتقد أن المبلغ دفع إجمالي الدين العام إلى أكثر من 2 تريليون جنيه استرليني للمرة الأولى.





وحذر مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا من أن الحكومة قد تقترض 300 مليار جنيه استرليني هذا العام.