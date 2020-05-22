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ثقافة

وفاة النحات العالمي آدم حنين بعد صراع مع المرض

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
توفي صياح اليوم الفنان التشكيلي والنحات العالمي آدم حنين، بعد صراع مع المرض، وسيتم تشييع جثمانه الى مثواه الأخير إلى مكان خاص به في مدينة أكتوبر، وهو من مواليد القاهرة لأسرة من أسيوط كانت تعمل في صياغة الحلي، ونشأ في حي باب الشعرية.

وتعد زيارته للمتحف المصري للآثار عندما كان في الثامنة من عمره، نقطة تحول كبيرة في حياته، فحين بلغ العشرين، قرر أن يصبح نحاتًا والتحق بمدرسة الفنون الجميلة في القاهرة،  تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1953، درس فن النحت في ألمانيا الغربية 1957، والتحق بمرسم الفنون الجميلة بالأقصر 1954-1955، عمل كرسام في مجلة صباح الخير 1961، مستشار فني بدار التحرير للطبع والنشر 1971.

وسافر إلى باريس حيث يقيم فيها كفنان محترف، وكان قد درس آدم حنين في مرسم انطونى هيلر في ميونخ 1957 بعد أن أنهى دراسته الحرة بمدرسة الفنون الجميلة على يد الفنان أحمد صبري، كما أقام في النوبة فترة أثناء منحته للتفرغ (1961 ـ 1969 )

وتميزت أعماله بالتركيز على البيئة المحلية والتراث المصري القديمة وله قدرة على التعبير عن الواقع الاجتماعي، وله مقتينات في متحف وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ومتحف الفن الحديث بالقاهرة، وحديقة النحت الدولية بمدينة دالاس الأمريكية وقرية الفن بالحرانية بالجيزة ومبنى مؤسسة الأهرام بالقاهرة  فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الإنتاج الفني 1955.
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