٤ يونيو.. انعقاد مؤتمر دولي متعدد التخصصات البحثية حول كورونا بجامعة حلوان أونلاين

تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فاعليات "المؤتمر الافتراضى الدولى حول فيروس كورونا المستجد - تحديات وممارسات متعددة التخصصات " والذى يعقد بواسطة الفيديو كونفرانس (أون لاين) وينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بالجامعة تحت إشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمى، وذلك انطلاقًا من دور الجامعة لدعم العمل الجاد للتغلب على أى معوقات تفرضها الظروف الراهنة وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة للتكاتف مع جهود الدولة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية الواعية في مواجهة الازمة.





ويعقد "المؤتمرالافتراضى الدولى حول فيروس كورونا المستجد - تحديات وممارسات متعددة التخصصات "أون لاين وذلك يوم الخميس الموافق 4 يونيو ٢٠٢٠ ويتم بث جلساته لايف على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.



ويناقش المؤتمر خلال انعقاده أون لاين مجموعة من الموضوعات حول التحديات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد فى القطاعات المختلفة، والاتجاهات البحثية الملحة لجائحة كورونا ذات العلاقة المباشرة بالمجالات الطبية والهندسية والفنية وذلك من خلال حضور قوي ومؤثر لمجموعة من المتخصصين البارزين من جامعة حلوان وخبراء من إيطاليا وألمانيا وأمريكا واستراليا من جهات بحثية وتطبيقية.





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن المؤتمر يأتى استمرارًا لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيد المحلي والعالمي، بالتزامن مع مواجهة الأزمة العالمية المصاحبة لجائحة كورونا، حيث تحرص الجامعة على عقد هذا المؤتمر العلمى الدولى المتعدد التخصصات البحثية ذو الوجهه قومية فى مجابهة وباء فيروس كورونا المستجد وآثاره.





وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يعقد فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد استجابة للحاجة الملحة للدراسات البحثية والتطبيقية الداعمة لمواجهة وباء كورونا واثاره السلبية، وايمانا من قطاع البحث العلمى بدوره فى تقديم البحوث لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة وما بعدها، وهو مايؤكد على أهمية البحث العلمى فى مواجهة الأزمات ويتناول أبعاد عديدة للجائحة عالميًا ومحليًا كما يغطى اسهامات جامعة حلوان بحثيًا وتطبيقيًا، ويفتح آفاق بحثية جديدة.

وأكدت الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمى أن المجمع ينظم هذا المؤتمر الافتراضى فى إطار دوره الأصيل فى توجيه وتشكيل الوعى البحثى بما يكفل تنفيذ خطط البحوث بالجامعة فى إطار الاستراتيجية العامة للبحث العلمى فى مصر.ودعما لتوفير البحوث والحلول العابرة وتفعيلا لأهمية التواصل البحثى وبناء الشراكات مع المؤسسات العلمية والتطبيقية المختلفة محليًا وعالميًا لفتح آفاق بحثية جديدة من خلال جلسات المؤتمر التي تعقد عبر الإنترنت لبحث العديد من الاتجاهات والقضايا الملحة البحثية والمجتمعية ذات الصلة بوباء كورونا المستجد طبيًا، تقنيًا، فنيا.







