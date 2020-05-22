AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

٤ يونيو.. انعقاد مؤتمر دولي متعدد التخصصات البحثية حول كورونا بجامعة حلوان أونلاين

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:39 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فاعليات "المؤتمر الافتراضى الدولى حول فيروس كورونا المستجد - تحديات وممارسات متعددة التخصصات " والذى يعقد بواسطة الفيديو كونفرانس (أون لاين) وينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بالجامعة تحت إشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمى، وذلك انطلاقًا من دور الجامعة لدعم العمل الجاد للتغلب على أى معوقات تفرضها الظروف الراهنة وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة للتكاتف مع جهود الدولة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية الواعية في مواجهة الازمة. 

ويعقد "المؤتمرالافتراضى الدولى حول فيروس كورونا المستجد - تحديات وممارسات متعددة التخصصات "أون لاين  وذلك يوم الخميس الموافق 4 يونيو ٢٠٢٠ ويتم بث جلساته لايف على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. 

ويناقش المؤتمر خلال انعقاده أون لاين مجموعة من الموضوعات حول التحديات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد فى القطاعات المختلفة، والاتجاهات البحثية الملحة لجائحة كورونا ذات العلاقة المباشرة بالمجالات الطبية والهندسية والفنية وذلك من خلال حضور قوي ومؤثر لمجموعة من المتخصصين البارزين من جامعة حلوان وخبراء من إيطاليا وألمانيا وأمريكا واستراليا من جهات بحثية وتطبيقية. 

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن المؤتمر يأتى استمرارًا  لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيد المحلي والعالمي، بالتزامن مع مواجهة الأزمة العالمية المصاحبة لجائحة كورونا، حيث تحرص الجامعة على عقد هذا المؤتمر العلمى الدولى المتعدد التخصصات البحثية ذو الوجهه قومية فى مجابهة وباء فيروس كورونا المستجد وآثاره.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يعقد فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد استجابة للحاجة الملحة للدراسات البحثية والتطبيقية الداعمة لمواجهة وباء كورونا واثاره السلبية، وايمانا من قطاع البحث العلمى بدوره فى تقديم البحوث لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة وما بعدها، وهو مايؤكد على أهمية البحث العلمى فى مواجهة الأزمات ويتناول أبعاد عديدة للجائحة عالميًا ومحليًا كما يغطى اسهامات جامعة حلوان بحثيًا وتطبيقيًا، ويفتح آفاق بحثية جديدة. 
  
وأكدت الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمى أن المجمع ينظم هذا المؤتمر الافتراضى فى إطار دوره الأصيل فى توجيه وتشكيل الوعى البحثى بما يكفل تنفيذ خطط البحوث بالجامعة فى إطار الاستراتيجية العامة للبحث العلمى فى مصر.ودعما لتوفير البحوث والحلول العابرة وتفعيلا لأهمية التواصل البحثى وبناء الشراكات مع المؤسسات العلمية والتطبيقية المختلفة محليًا وعالميًا لفتح آفاق بحثية جديدة من خلال جلسات المؤتمر التي تعقد عبر الإنترنت لبحث العديد من الاتجاهات والقضايا الملحة البحثية والمجتمعية ذات الصلة بوباء كورونا المستجد طبيًا، تقنيًا، فنيا. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمويل مليون جنيه.. جامعة القاهرة تفتح باب التقدم لمشروعات بحثية لعلاج كورونا

بعد إشادة التعليم العالي بدور الجامعات في مواجهة كورونا.. جهود بحثية ووقائية صنعت من الأزمة إنجازات.. البحث حول لقاح للفيروس.. وملايين لدعم ابتكارات لمجابهته

10 معلومات عن البروتوكول العلاجي لـ فيروس كورونا المبتكر من باحث بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة: اعتماد 5 ملايين جنيه لتمويل 8 مشروعات بحثية ومعملية بالجامعة لمكافحة فيروس كورونا

البحث العلمي تعتمد «بحثاً مبتكراً» لجامعة مصر يساهم في مكافحة كورونا

لمواجهة كورونا.. فوز مشروعات بحثية بعلوم حلوان ضمن برنامج طبق فكرتك

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد

الصين: حققنا نجاحات إستراتيجية في مواجهة كورونا

محبوب أفريقيا.. الشيخ أنتاديوب المناضل من أجل القارة.. ما قصته.. صور

الداخلية: رفع أى سيارة على طرق الكورنيش بدءا من آخر يوم رمضان

أمريكا تعلن تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ضحايا فيروس كورونا

هل يهرب من كورونا.. سر الغياب المتكرر لـ زعيم كوريا الشمالية

AdvertisementS

العاهل الأردني يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

النواب يكشف موعد تطبيق عقوبة الغرامة ضد مخالفي ارتداء الكمامة

الحكومة تنفي ترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات

نجح في اختباره على البشر.. نيتسيم لقاح روسي يقضي على كورونا نهائيًا

الحكومة تنفي بيع شركات القطاع العام لتكبدها خسائر كبيرة

الصحة: مادتا إيبو بروفين وديكلو فيناك لا تنشطان فيروس كورونا

بقع دماء على ملابس بائعة المناديل.. الضحية: ركبت مع السواق من منشية ناصر علشان يوصلني للقاهرة الجديدة وهناك اغتصبني

الحكومة: لا صحة لاستبعاد المواد غير الأساسية من امتحانات الثانوية العامة

تجاوز الـ 5 ملايين إصابة.. آخر إحصائيات كورونا حول العالم

صحة النواب تكشف موعد اختفاء كورونا من مصر وتؤكد: لا يوجد لقاح إلى الآن

نقابة الأطباء توضح للصحة خطورة عودة حملات صحة المرأة عقب العيد

فتح المساجد والفنادق.. دولة عربية تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اينوفيو.. لقاح أمريكي ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ فيروس كورونا

محبوب أفريقيا.. الشيخ أنتاديوب المناضل من أجل القارة.. ما قصته.. صور

بملابس غير تقليدية.. جويل مردينيان تتألق فى أحدث ظهور لها