عادة خاطئة.. هانى الناظر يحذر من الجلوس أمام التكييفات

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية حالة من الطقس السيئ و ارتفاع درجات الحرارة التى تخطت الـ 40 درجة، مما دفع الكثير من الأشخاص إلى استخدام و تشغيل المراوح و التكيفات للحد من ارتفاع درجات الحرارة





حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، من الجلوس أمام المراوح و أجهزة التكيفات، لأنها من العادات الخاطئة التى تؤدى إلى الإصابة بنزلات البرد و غيرها .





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وعلق الناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "يا جماعة ما ينفعش كدة أرجوكم بلاش جلوس مباشر أمام المراوح والتكييف ارحموا انفسكم شوية هي مش ناقصة كمان أدوار برد والتهاب في الحلق وقلق".



