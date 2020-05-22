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مرأة

عادة خاطئة.. هانى الناظر يحذر من الجلوس أمام التكييفات

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:16 م
هانى الناظر
هانى الناظر
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هاجر هانئ
شهدت البلاد خلال الأيام الماضية حالة من الطقس السيئ و ارتفاع درجات الحرارة التى تخطت الـ 40 درجة، مما دفع الكثير من الأشخاص إلى استخدام و تشغيل المراوح و التكيفات للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، من الجلوس أمام المراوح و أجهزة التكيفات، لأنها من العادات الخاطئة التى تؤدى إلى الإصابة بنزلات البرد و غيرها .

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وعلق  الناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "يا جماعة ما ينفعش كدة أرجوكم بلاش جلوس مباشر أمام المراوح والتكييف ارحموا انفسكم شوية هي مش ناقصة كمان أدوار برد والتهاب في الحلق وقلق".

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