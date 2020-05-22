ضبط مسجل حول شقة لمصنع إستروكس بمنشأة ناصر









نجح ضباط مباحث أمن القاهرة فى ضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من مخدر الإستروكس داخل شقة بمنشأة ناصر بقصد الترويج والإتجار ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .





أكدت معلومات وتحريات المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام ("مسجل خطر"- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدرة بقصد الإتجار بها متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده داخل الشقة ، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 1 كيلو جرام" - كمية من البودر المخدر "وزنت 500 جرام" - 2 عبوة "كبيرة الحجم" تحويان تبغ سجائر - 2 عبوة مبيد حشرى - كمية من الأكياس البلاستيكية " مُعدة للتعبة" - مبلغ مالى).





وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته الغير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



