تجارة حلوان: لا يمكن للباقين للإعادة والمحملين بمواد تخلف عمل بحث جماعي

قال الدكتور نشأت الوكيل القائم باعمال عميد كلية التجارة جامعة حلوان انه بالنسبة لابحاث طلاب النقل و مشكلة عدد الصفحات بكل بحث فانه من المقرر ال ايزيد البحث الفردى عن 6 صفحات و البحث الجماعى عن 12 صفحة .





و اوضح لـ صدى البلد انه بالنسبة للطلاب المستجدين بالكلية فيمكن ان يختاروا بين عمل بحث جماعى او فردى اما الباقي للاعادة والمحملين بمواد تخلف والمقدمين بفرصة من الخارج فأبحاثهم فردية فقط .





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