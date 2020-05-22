جامعة كفر الشيخ: 5 مشروعات بحثية لمكافحة كورونا.. و4 أفكار جاهزة للتصنيع

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ، تمويل 5 مشروعات بحثية تساهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمبلغ 240 ألف جنيه، ضمن مبادرة "فكرتك حياة"، والتي تقدم لها 14 مقترحًا.





يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي ل جامعة كفر الشيخ وفى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وإيمانا بدور الجامعة ممثلة في مكتب ربط الجامعة بالصناعة في توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.



وقال دسوقي، إن المشروعات البحثية تتضمن تصميم وتنفيذ طابعة ثلاثية الأبعاد بمكونات محلية بتمويل 50 ألف جنيه واستخدام موانع التصاق الموائع النانومترية التجارية لتطوير معدات وقائية للأطقم الطبية بتمويل 50 ألف جنيه.





وأضاف، كما تتضمن تصنيع جهاز قياس حراره الأشعة تحت الحمراء بمكونات موجوده محليا بتمويل 20 ألف جنيه وتصنيع وتنفيذ جهاز التنفس الصناعي باستخدام مكونات محلية بتمويل 100 ألف جنيه وتصنيع ألياف نانومترية مركبة جديدة لتنقية الهواء وكقناع للوجه بتمويل 20 ألف جنيه.





وتابع، كما تطرح الجامعة من خلال مكتب ربط الجامعة بالصناعة 4 مشروعات لقطاعات الصناعة بالمجتمع المحلي لدراسة إمكانية لتوفيرها على نطاق تجاري وهي : جهاز تحكم أتوماتيكي في مفاتيح الكهرباء يعمل بدون اللمس وجهاز تحكم إلكتروني للمصعد الكهربائى يعمل بدون اللمس والتحكم في فتح وغلق الباب اتوماتيكيا بدون لمس وبوابة تعقيم ذاتية بمكونات محلية.





وأشار رئيس الجامعة إلى حرص إدارة الجامعة على دعم الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والتقدم للمشروعات التنافسية وتحول الأفكار إلى منتجات واكتشاف تقنية جديده للمساهمة في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي الذي تواجهه البلاد.





وأضاف دسوقي بأن تلك المبادرة أتاحت لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والمبتكرين والمخترعين والطلاب توظيف دراستهم الأكاديمية والعلمية والبحثية، فضلًا عن تهيئة البيئة المناسبة لتنمية الكوادر البشرية على أحدث أساليب البحث العلمي وتعزيز ثقافة المبادرة والتميز في تنفيذ مشروعات تعتمد على الإبداع لزيادة التصنيع المحلي.



