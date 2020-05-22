AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة كفر الشيخ: 5 مشروعات بحثية لمكافحة كورونا.. و4 أفكار جاهزة للتصنيع

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:25 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تمويل 5 مشروعات بحثية تساهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمبلغ 240 ألف جنيه، ضمن مبادرة "فكرتك حياة"، والتي تقدم لها 14 مقترحًا.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي لجامعة كفر الشيخ وفى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وإيمانا بدور الجامعة ممثلة في مكتب ربط الجامعة بالصناعة في توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.

وقال دسوقي، إن المشروعات البحثية تتضمن تصميم وتنفيذ طابعة ثلاثية الأبعاد بمكونات محلية بتمويل 50 ألف جنيه واستخدام موانع التصاق الموائع النانومترية التجارية لتطوير معدات وقائية للأطقم الطبية بتمويل 50 ألف جنيه.

وأضاف، كما تتضمن تصنيع جهاز قياس حراره الأشعة تحت الحمراء بمكونات موجوده محليا بتمويل 20 ألف جنيه وتصنيع وتنفيذ جهاز التنفس الصناعي باستخدام مكونات محلية بتمويل 100 ألف جنيه وتصنيع ألياف نانومترية مركبة جديدة لتنقية الهواء وكقناع للوجه بتمويل 20 ألف جنيه.

وتابع، كما تطرح الجامعة من خلال مكتب ربط الجامعة بالصناعة  4 مشروعات لقطاعات الصناعة بالمجتمع المحلي لدراسة إمكانية لتوفيرها على نطاق تجاري وهي : جهاز تحكم أتوماتيكي في مفاتيح الكهرباء يعمل بدون اللمس وجهاز تحكم إلكتروني للمصعد الكهربائى يعمل بدون اللمس والتحكم في فتح وغلق الباب اتوماتيكيا بدون لمس وبوابة تعقيم ذاتية بمكونات محلية.

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص إدارة الجامعة على دعم الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والتقدم للمشروعات التنافسية وتحول الأفكار إلى منتجات واكتشاف تقنية جديده للمساهمة في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي الذي تواجهه البلاد.

وأضاف دسوقي بأن تلك المبادرة أتاحت لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والمبتكرين والمخترعين والطلاب توظيف دراستهم الأكاديمية والعلمية والبحثية، فضلًا عن تهيئة البيئة المناسبة لتنمية الكوادر البشرية على أحدث أساليب البحث العلمي وتعزيز ثقافة المبادرة والتميز في تنفيذ مشروعات تعتمد على الإبداع لزيادة التصنيع المحلي.

اقرأ أيضًا :
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فكرتك حياة.. جامعة كفر الشيخ تطلق مبادرة لتطوير الأجهزة الطبية لمواجهة كورونا

رئيس جامعة القاهرة: اعتماد 5 ملايين جنيه لتمويل 8 مشروعات بحثية ومعملية بالجامعة لمكافحة فيروس كورونا

جامعة المنصورة تمول 5 مشروعات بحثية في مجال فيروس كورونا

جهاز تنفس صناعى .. ومطهر نانوماترى.. وتطبيق لتحديد اماكن انتشار الفيروس .. أبرز ابتكارات جامعة حلوان لمواجهة كورونا

مشروع بحثي بين جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي في أمراض الكبد

ترشيحاتنا

تحليل كورونا دليفري..هل تقدم وزارة الصحة خدمة إجراءpcr بالمنازل.. الوزراء يجيب

الفيديو الواحد بـ3 آلاف دولار.. شاهد اعترافات خلية الإخوان المتورطة فى العمل مع قناة الجزيرة

الشتاء المقبل.. موجة جديدة من فيروس كورونا تضرب أوروبا

النواب يكشف موعد تطبيق عقوبة الغرامة ضد مخالفي ارتداء الكمامة

أخبار الرياضة.. حقيقة اقتراب أزارو من الزمالك.. والغندور يسخر من الأهلي

لليوم الثانى على التوالي.. نجوم الفن يواصلون ردود الأفعال على مسلسل الاختيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون ممزق.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

رفع كفاءة الكورنيش بمطروح

نشرة المرأة والصحة.. لقاح ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ كورونا.. وصور تبرز جمال رانيا منصور