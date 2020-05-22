أحلى من المطاعم.. طريقة عمل الأرز البسمتي

اعتادت الامهات على اعداد وجبات سهلة وسريهة فب اواخر ايام شهر رمضان، ويمكنك تجربة طريقة عمل الارز البسمتي بخطوات سهلة وسريعة بنفس الطريقة التي تقدمها المطاعم الجاهزة.
اليكي طريقة عمل الارز البسمتي ..
مدة التحضير : 45 دقيقة
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد
مكونات الأرز البسمتي :
3 أكواب أرز بسمتي
مرقة دجاج
ثمرة بصل
ثوم بودرة
زيت ذرة
ملعقة كركم
ملعقة ملح
عود قرفة
طريقة عمل الأرز البسمتي :
- شوحي البصل المفروم في زيت الذرة حتى يذبل لونه
- ضيفي التوابل للبصل وقلبي الخليط
- أذيب 2 مكعب مرقة دجاج في 3 أكواب ماء
ضيفي خليط الماء والمرقة على البصل والبهارات واتركيها تغلي 5 دقائق
- ضيفي الأرز البسمتي للخليط واتركيه ينضج على نار هادئة .