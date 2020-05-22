محافظ الشرقية يعتمد قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قواعد القبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية عربي للعام الدراسي 2020/2021 وذلك حرصا منه علي مصلحة ابنائنا الطلا ب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .





وأكد رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم أن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية عربي كالاتي :

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يبدأ التقدم للمستوي الاول بمرحلة رياض الاطفال عربي اعتبارا من 1/6/2020 وحتي 30/6/2020 تنسيق أول ويتم اعلان النتيجة في 20/7/2020 وفي حالة عدم استكمال الاعداد المطلوبة يتم فتح باب القبول في 15/7/2020 ويمكن فتح تنسيق ثالث في الفترة من 20/8/2020 وحتي 20/9/2020.





يتم حساب السن للقبول لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية عربي والمدارس الخاصة اعتبارا من 1/10/2020





الحد الادني لسن القبول أربع سنوات ويتم القبول تنازليا من الأعلي سنا ًويتم فتح المستوي الثاني فقط بالمدارس التي يوجد بها قاعة واحدة لرياض الاطفال علي الا يقل سن الاطفال المقبولين عن خمس سنوات .





لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بفصول رياض الأطفال وعدم فتح قاعه جديدة اقل من الكثافات المقررة طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن .





لا يجوز التحويل للطفل بالمستوي الاول من روضة الي روضة اخري بنفس الادارة او إدارة اخري.





الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة في شأن التأشيرات الواردة لقبول الطلاب بالمدارس.





علي المدرسة الالتزام بالتعليمات الواردة من الشئون المالية والادارية فيما يخص الطوابع والتمغات المطلوبة لملف التقدم وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية او المادية أثناء استلام الملفات.





أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم ان الاوراق المطلوبة للتقديم لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية عربي كالاتي :





تقديم شهادة الميلاد الاصلية عند التقديم للالتحاق بالروضة ضمن ملف الطفل أو شهادة ميلاد كمبيوتر.





ضرورة وجود الكشف الطبي معتمد من التأمين الصحي الواقع في نطاق المدرسة .





اقرار من ولي الامر يفيد بقبوله نتيجة التنسيق وفق السن بمعرفة لجنة القبول.





سداد المصروفات المقررة كاملة علي الطفل خلال 15 يوما بعد ظهور نتيجة التنسيق وفي حاله عدم السداد يعتبر اعتذار من ولي الأمر





يشترط تقديم المستند الدال علي ان الطفل مقيم بدائرة الحي او المركز من ( بطاقة الرقم القومي - ايصال كهرباء – غاز - مياه ) لولي الأمر .





تخطر جميع الروضات بهذه الشروط قبل موعد التقديم للالتحاق بالروضة ويتم عمل مقابلة للطفل.





لا يعلن التنسيق الا بعد موافقة الادارة التعليمية





أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم الي انه سيتم تشكيل لجان للتنسيق علي مستوي الادارة التعليمية والمدرسة لتكون مسؤولة عن مراجعة ومطابقة السن واستيفاء باقي الملف ومراجعة الحي السكني للمتقدمين مشيرا الي أن شروط الموافقة علي فتح فصول جديدة لرياضي الاطفال بالمداس الرسمية عربي طبقا للمادة 20/21 من القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1988 واللائحة التنفيذية الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1996