ريم البارودي توجه رسالة لصناع مسلسل الاختيار.. شاهد

View this post on Instagram

#تحيا_مصر #الجيش_المصري🇪🇬 #سيناء #ملحمه_البرث #شهداء_الوطن رحم الله شهداء الوطن #تحيا_جمهورية_مصر_العربية🇪🇬🇪🇬 مصر حتفضل قويه بجيشها تحيا مصر 💪🏻 وكل الشكر والحب والتقدير والاحترام علي الابداع والتميز والمجهود الجبار امام وخلف الكاميرا #الاختيار #امير_كرارة 👏🏻 @karara.amir @petermimi @tamermursi