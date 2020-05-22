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فن

ريم البارودي توجه رسالة لصناع مسلسل الاختيار.. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:20 م
ريم البارودي
ريم البارودي
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مصطفى كرم

علقت الفنانة ريم البارودي على حلقة أمس من مسلسل الاختيار والتي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة مربع البرث.


ونشرت ريم البارودي صورة لشهداء ملحمة البرث وعلقت عليها قائلة "#تحيا_مصر #الجيش_المصري #سيناء #ملحمه_البرث #شهداء_الوطن رحم الله شهداء الوطن #تحيا_جمهورية_مصر_العربية مصر حتفضل قويه بجيشها تحيا مصر  وكل الشكر والحب والتقدير والاحترام علي الابداع والتميز والمجهود الجبار امام وخلف الكاميرا #الاختيار #امير_كرارة ".


تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.


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وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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