قبل رؤية هلال شهر شوال .. هاشتاج#العيد_السبت يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العيد_السبت قبل إعلان رؤية هلال شهر شوال بساعات قليلة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#العيد_السبت تقبل الله صيامكم ويعود عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية، عيدكم مبارك وكل سنة وانتو طيبين.
#العيد_السبت #العيد_الأحد.
الحين العيد الأحد ولا السبت لأني مطول وانا انتظر في الهدايا.
الأمر محسوم فلكيًا.
لا وجود للهلال.
ولا تقبل شهادة المستحيل.
لهذا نقول مستحيل #العيد_السبت.
فـ #العيد_الأحد .
بكل المعايير الشرعية بالرؤية أو بالحساب.
#العيد_السبت
عندى إحساس انو هيكون السبت فعلا .
يارب يكون العيد بكر #العيد_السبت .