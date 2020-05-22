قبل رؤية هلال شهر شوال .. هاشتاج#العيد_السبت يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العيد_السبت قبل إعلان رؤية هلال شهر شوال بساعات قليلة.







وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏‎#العيد_السبت تقبل الله صيامكم ويعود عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية، عيدكم مبارك وكل سنة وانتو طيبين.

‏

‎#العيد_السبت ‎#العيد_الأحد.



الحين العيد الأحد ولا السبت لأني مطول وانا انتظر في الهدايا.

‏الأمر محسوم فلكيًا.





لا وجود للهلال.





ولا تقبل شهادة المستحيل.



لهذا نقول مستحيل ‎#العيد_السبت.



فـ ‎#العيد_الأحد .



بكل المعايير الشرعية بالرؤية أو بالحساب.

‏‎#العيد_السبت

عندى إحساس انو هيكون السبت فعلا .





يارب يكون العيد بكر #العيد_السبت .

