AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قبل رؤية هلال شهر شوال .. هاشتاج#العيد_السبت يتصدر تويتر

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:17 م
رؤية هلال شوال
رؤية هلال شوال
Advertisements
مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العيد_السبت قبل إعلان رؤية هلال شهر شوال بساعات قليلة.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :


‏‎#العيد_السبت تقبل الله صيامكم ويعود عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية، عيدكم مبارك وكل سنة وانتو طيبين.

‎#العيد_السبت ‎#العيد_الأحد.


الحين العيد الأحد ولا السبت لأني مطول وانا انتظر في الهدايا.

‏الأمر محسوم فلكيًا. 

لا وجود للهلال. 

ولا تقبل شهادة المستحيل.

 
لهذا نقول مستحيل ‎#العيد_السبت.


فـ ‎#العيد_الأحد .


بكل المعايير الشرعية بالرؤية أو بالحساب.

‏‎#العيد_السبت
عندى إحساس انو هيكون السبت فعلا .


يارب يكون العيد بكر #العيد_السبت .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من استطلاع هلال شهر رمضان.. هاشتاج #رمضان_كريم يتصدر تويتر

بعد إعلان رؤية هلال الشهر.. هاشتاج رمضان_كريم يتصدر تويتر

دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الجمعة وإعلان الرؤية على فيس بوك

البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر

ترشيحاتنا

بسبب عدم بكائه.. سيدة تنتقم من حبيبها الخائن بـ طن من البصل.. اعرف القصة

الفيديو الواحد بـ3 آلاف دولار.. شاهد اعترافات خلية الإخوان المتورطة فى العمل مع قناة الجزيرة

وزير الدفاع يهنئ السيسي بـ عيد الفطر: نقف خلفكم حراس المسئولية الوطنية

نجح في اختباره على البشر.. نيتسيم لقاح روسي يقضي على كورونا نهائيًا

شاهد.. لجان التحري تبدأ استطلاع هلال شهر شوال

الحكومة: استمرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شانجان changan تقرر طرح موديل جديد في مصر.. صور

5 إشارات تنذر بـ سرطان الغدة الدرقية

أصل وتاريخ كسوة العيد.. احتلت المكانة الأولى بين مظاهر احتفال الفاطميين بعيد الفطر