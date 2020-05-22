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محافظات

أوقاف القليوبية: غرفة عمليات لمتابعة تكبيرات العيد وتوزيع زكاة الفطر على 3 مراحل

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:53 م
مسجد - ارشيفية
مسجد - ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية عدم رصد أي خروقات لقرار منع إقامة صلاة الجمعة الأخيرة فى شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى التزام المواطنين بالتعليمات منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد في الجمعة الأخيرة بشهر رمضان المبارك.

وقال أنه عقد اجتماعا بغرفة عمليات المساجد بالمديرية والإدارات الفرعية وذلك في إطار الاستعدادات لمتابعة احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تضمن الاجتماع عدة توجيهات أهمها شن حملة نظافة بجميع المساجد من الداخل على أن تشمل النظافة محيط المساجد وواجهاتها ومداخلها.


وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الالتزام بتكبيرات العيد التى تبثها الإذاعة المصرية وإذاعتها عبر مكبرات الصوت بالمساجد فقط دون الزوايا.


كما تم التأكيد على تواجد الإمام وعمال المساجد فقط بالمسجد وعدم السماح لغير العاملين بالدخول مع غلق المسجد ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.


وأضاف أنه تم التنبيه على كل إدارة برفع تقرير بنتيجة المتابعة فور انتهاء التكبيرات مع ذكر المخالفات إن وجدت موضحا أنه تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للمساجد والزوايا وانتظام العاملين بها من عدمه.


وأعلن أنه جرى توزيع الدفعة الأولى والثانية والثالثة من زكاة عيد الفطر المبارك والتي تبلغ إجماليها 135 ألف جنيه خلال الأسبوع الجاري وهي نتاج تبرعات أهل البر والخير لمديرية الأوقاف بالقليوبية وتم تخصيصها ضمن 2 مليون جنيه إجمالى التبرعات لوزارة الأوقاف لتوزيعها على المستحقين من فقراء المسلمين.
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