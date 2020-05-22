الطفل المعجزة .. إيراني عمره 6 سنوات ينطّط الكرة 3 آلاف مرة دون توقف | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو لأحد الأطفال الإيرانيين وهو يتفنن في إبراز مهاراته مع كرة القدم.
الطفل الإيراني هو أرات حسيني، ويبلغ من العمر 6 أعوام فقط، وهو يلعب رياضة الجمباز،ويسمى الطفل المعجزة وأحد أقوى الأطفال حول العالم لما أظهره من مهارات سواء في كرة القدم أو في رياضة الجمباز من قبل.
ونشر أرات فيديو له على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وهو يقوم بركل الكرة في الهواء 3 آلاف مرة دون توقف أو السقوط، الأمر الذي نال إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
ويملك أرات حسيني 4 ملايين متابع على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام.
ويعد أرات من عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، وقد أبدى ميسي إعجابه بقدرات الطفل الإيراني من قبل.