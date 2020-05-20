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منوعات

شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - على الخشاب
يهتم المصريون بألفاظ على عاداتهم وخصوصا فى شهر رمضان .

ورغم من وجود الكثير من العادات التى تميز رمضان منها تجمع العائلات وإقامة الشعائر الدينية والتقرب إلى الله والزكاة وغيرها إلا أنه على المستوى الترفيهى كان ولازال المصريون متعلقون ببعض الأعمال الدرامية التى لا تخفى من ذاكرتهم .


وكان أهم هذه الأعمال هو العمل الذى تربى عليه عدة أجيال متتالية هو مسلسل بكار، الفتى النوبى الذى كان ينتظرة الملايين بعد اللإطار مباشرةً ، حيث كان القدوة لجميع الأطفال من سنه .

 مسلسل بكار هو عمل درامى خيالى ولكنه أكتُشف بكار الحقيقي منذ فترة ، ذو الملامح النوبية السمراء ، والإبتسامة التى تخطف القلوب ، والتى تجعل للمصريين رمزًا أمام كل سائح يزور النوبة وأسوان .

وإنتشرت صور لفتى نوبى على مواقع التواصل الإجتماعى واثارت ضجة كبيرة ونال الفتى الاسمر إعجاب الجميع بإبتسامته وعفويته .

مسلسل بكار توقف فى السنة الماضية لعدة أسباب أهمها عدم وجود وزارة للإعلام وقتها لانه كان من إنتاج التليفزيون المصرى

شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد
شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد
شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد
شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد
شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد
شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد
شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد
شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد
شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد
شبيه بكار.. طفل نوبى يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد
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