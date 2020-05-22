دعاء ختم القرآن للميت في آخر جمعة في رمضان

دعاء ختم القرآن للميت مكتوب في آخر جمعة في رمضان، ويعد ختم قراءة القرآن الكريم ووهب ثوابه للميت من أكثر الأعمال التي ينتفع بها الموتى، و من المتعارف عليه أنه قد ورد مكتوب لكل من ينهي ختم المصحف بصفة عامة مكتوبًا في آخر صفحات المصحف، وهو الذي يصلح لأن يكون دعاء ختم القرآن للميت ، وذلك اتباعًا للسُنة النبوية الشريفة. دعاء ختم القرآن مكتوب





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دعاء ختم القرآن للميت

دعاء ختم القرآن للميت مكتوب ويجتمع فيه أهل المتوفي أو حتى الغرباء ويقومون بعمل خاتمة للمتوفي، بحيث يقرأ كل منهم جزء حتى ينتهوا من ختم القرآن فيرددون دعاء ختم القرآن للميت مكتوب بآخر صفحات المصحف الشريف، ولا يشترط عند ترديد دعاء ختم القرآن للميت أن يقوم به مجموعة من الناس، وإنما قد يؤدي دعاء ختم القرآن للميت شخص واحد، وعادة ما يتم ذلك في إحياء ذكرى الوفاة السنوية، أو في الأربعين، وعن اختلاف صيغة دعاء ختم القرآن عن دعاء ختم القرآن للميت مكتوب فكليهما بنفس الصيغة.









دعاء ختم القرآن مكتوب • اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً.

• اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ العَالَمِينَ.

• اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

• اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ.

• اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ .

• اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ .

• اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

• اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ .

• اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا .

• اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

• رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.





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صيغة إهداء ثواب قراءة القرآن للميت صيغة إهداء ثواب قراءة القرآن للميت ففيها ورد عن الفقهاء أنها عبارة عن سبع كلمات هي: « «اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأتُ من القرآن لفلان -أي يذكر اسم المتوفي-»، صيغة إهداء ثواب قراءة القرآن للميت مكتوب ، ففيه جاء إن وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت يحصل بقول القارئ تلك الكلمات السبع.





صيغة الدعاء للميت صيغة الدعاء للميت عنها قال الفقهاء إنّ الدعاء في الصلاة للميت واجب، إلى جانب الإخلاص والصدق فيه، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلَّيتُم على الميِّتِ فأخلِصوا لَه الدُّعاءَ»، ويُستحب أن تكون صيغة الدعاء للميت بما دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- له، ومنها: «اغفرْ له وارحمْه، واعفُ عنه وعافِه، وأَكرِمْ نُزُلَه، ووسِّعْ مُدخلَه، واغسِلْه بماءٍ وثلجٍ وبرَدٍ، ونَقِّه من الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنسِ. وأَبدِلْه دارًا خيرًا من دارِه، وأهلًا خيرًا من أهلِه، وزوجًا خيرًا من زوجِه، وقِه فتنةَ القبرِ وعذابَ النارِ»، أما إذا كان الشخص لا يحفظ دعاءً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيدعو بما يصلح أن يكون دعاءً.

