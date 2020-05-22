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فن

2 فى الصندوق الحلقة 32.. تفجير سيارة حمدي الميرغني وأوس أوس

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تم عرض الحلقة 32 من مسلسل " اتنين فى الصندوق " لـ حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة "mbc مصر".

شهدت احداث الحلقة ذهاب شوقي وزكي "أوس أوس وحمدى الميرغني إلى دوعكي "صلاح عبدالله" المنزل ويطلبون منه العودة إلى السفارة وعدم تركهم لكنه يرفض.


كما تطلب رسمية  "انتصار" من زكي وشوقي "حمدى المرغنى و اوس اوس " عدم البعد عن نونا وكراميلا، وزعيم ممادوا يتقدم للزواج من سونيا الراقصة، وـنونا وكراميلا يتفقان مع بعضهما ضد شوقي وزكي و حاول عباسي ان يجعل من بدير الصحفي مدرس لزكي وشوقي.

وانتهت الحلقة بتفجر سيارة شوقي وزكي "حمدى المرغنى واوس اوس " ودخولهما العناية المركزة.

"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني، و"أوس أوس" وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى. 

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.


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