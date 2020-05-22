سوزان نجم الدين تحصل على لقب "أفضل وقعة" في رامز مجنون رسمي

أكد رامز جلال أن فيفي عبده وطارق حامد وأمينة خليل وسوزان نجم الدين، هم أفضل من وقعوا في حفرة المياه والتي يسميها الهويس.





وقال رامز: «سوزان نجم الدين لقبت بنجمة الهويس بجدارة .. لأنها وقعت في الحفرة بمنتهى الثقة».





وواصل النجم رامز جلال لليوم التالي على التوالي في عرض كواليس برنامجه «رامز مجنون رسمي» المذاع على فضائية «أم بي سي مصر».





سلط الضوء على مجموعة من المواقف الصعبة والمضحكة التي تعرض لها المشاركون من الفنانين في البرنامج، وعرض كواليس فترة خروجه من خلف صورة ليفاجأ الضيف .





ومن المشاركين الذين عرضوا لخضة كبيرة جدا هم «غادة عادل ونبيلة عبيد وباسم ياخور وياسمين صبري».





وأمس عرض رامز كواليس وردود فعل النجوم بعد انتهاء الحلقات الخاصة بهم، إذ ظهرت الفنانة فيفي عبده وهي ترقص وتغني مع رامز وخاصة على أغنية «رامز جلال نجم اليوتيوب»؛ والذي كشف رامز انها من تأليف حسن شاكوش.