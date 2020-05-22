AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سوزان نجم الدين تحصل على لقب "أفضل وقعة" في رامز مجنون رسمي

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:21 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد رامز جلال أن فيفي عبده وطارق حامد وأمينة خليل وسوزان نجم الدين، هم أفضل من وقعوا في حفرة المياه والتي يسميها الهويس.

وقال رامز: «سوزان نجم الدين لقبت بنجمة الهويس بجدارة .. لأنها وقعت في الحفرة بمنتهى الثقة». 

وواصل النجم رامز جلال لليوم التالي على التوالي في عرض كواليس برنامجه «رامز مجنون رسمي» المذاع على فضائية «أم بي سي مصر».

سلط الضوء على مجموعة من المواقف الصعبة والمضحكة التي تعرض لها المشاركون من الفنانين في البرنامج، وعرض كواليس فترة خروجه من خلف صورة ليفاجأ الضيف .

ومن المشاركين الذين عرضوا لخضة كبيرة جدا هم «غادة عادل ونبيلة عبيد وباسم ياخور وياسمين صبري». 

وأمس عرض رامز كواليس وردود فعل النجوم بعد انتهاء الحلقات الخاصة بهم، إذ ظهرت الفنانة فيفي عبده وهي ترقص وتغني مع رامز وخاصة على أغنية «رامز جلال نجم اليوتيوب»؛ والذي كشف رامز انها من تأليف حسن شاكوش. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري تصرخ في برومو رامز مجنون رسمي.. فيديو

في أقل من 24 ساعة.. برومو رامز مجنون رسمي يحقق 4 ملايين مشاهدة

برومو رامز مجنون رسمي يحقق 7.5 مليون مشاهدة

شاهد.. صدمة باسم ياخور بعد رؤية رامز جلال

رامز جلال يسخر من حجم باسم ياخور: تحسه بلطجي داخل خناقة

باسم بالمقلوب.. رامز جلال يواصل السخرية من ضيفه ببرنامج رامز مجنون رسمي.. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 4374 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي

اينوفيو.. لقاح أمريكي ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ فيروس كورونا

وزير الدفاع يهنئ السيسي بـ عيد الفطر: نقف خلفكم حراس المسئولية الوطنية

علي جمعة: النبي دانيال هو المدفون في الإسكندرية وليس محمد دانيال الصوفي.. فيديو

هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد

الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي

راقب نفسك.. أعراض كورونا بعد 3 أيام من الإصابة

النتيجة مذهلة.. طريقة تطويل الشعر بماء البصل