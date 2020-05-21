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فن

أخبار الفن.. MBC ترد على عدم ظهور عبد الباسط حمودة مع رامز جلال.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا من داخل طائرتها الخاصة.. شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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محمد نبيل - محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي


ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل طائرتها الخاصة.. شاهد


نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 


إم بي سي ترد على عدم ظهور عبد الباسط حمودة مع رامز جلال


قال مصدر خاص داخل شبكة ام بي سي لـ "صدي البلد" انهم فوجئوا بانتشار اخبار تفيد بظهور المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة مع رامز جلال.


مسلسل البرنس في صدارة تويتر خلال الأسبوع الرابع من رمضان


كشفت مصادر رسمية من موقع تويتر لـ"صدى البلد" عن أبرز المسلسلات المذكورة في التغريدات القصيرة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان الجاري.


كريم فهمي يرد على تلقيبه ب"فارس الأحلام" بعد ونحب تاني ليه


رد الفنان كريم فهمي على تلقيبه من قبل الجمهور ب"فارس الأحلام" بعد مشاهده الرومانسية مع ياسمين عبد العزيز بمسلسل ونحب تاني ليه.


Watch it تعرض ‫الحلقة 28 من مسلسل الاختيار مجانا حتى آخر رمضان


اعلنت منصة واتش ات المدفوعة مقدما ان الحلقة رقم ٢٨ من مسلسل الاختيار سيتم اتاحتها للمشاهدة مجانا و ذلك من خلال الدخول علي الموقع www.watchit.com


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