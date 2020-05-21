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فن

Watch it تعرض ‫الحلقة 28 من مسلسل الاختيار مجانا حتى آخر رمضان

الخميس 21/مايو/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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محمد نحلة

اعلنت منصة واتش ات المدفوعة مقدما ان الحلقة رقم ٢٨ من مسلسل الاختيار سيتم اتاحتها للمشاهدة مجانا و ذلك من خلال الدخول علي الموقع www.watchit.com


و يتم ذلك بدون استخدام التطبيق علي اي جهاز سواء محمول او سطحي او جهاز تلفزيون. اي انه لابد من خلال الموقع و  باستخدام اي متصفح للانترنت.


ويأتي هذا التحرك كجزء من الدور المجتمعي الذي تلعبه المتحدة للخدمات الاعلامية مالكة المنصة.


و يبدأ عرض هذه الحلقة الاستثنائية فور انتهاء عرضها علي قناة اون و يستمر وجودها مجانا حتي مغرب اخر ايام شهر رمضان الكريم.


ويُذاع مسلسل الاختيار على قناة "أون" في التاسعة مساءً، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها المتحدة في خدمة القضايا الوطنية المصرية وإيمانًا بأهمية دور القوى الناعمة، ويحقق مشاهدات قياسية غير مسبوقة.

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