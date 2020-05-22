تعرف على مصير موعد امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات

أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة سوهاج ، إن المجلس برأسة وزير التعليم العالي، هو من سيحدد موعد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات، وليس كل جامعة منفردة، مشيرا إلى أن طلاب الدراسات العليا سيتم تحديد موعد امتحاناتهم بعد 31 مايو، حيث ستعود دراستهم بشكل تدريحي ومن ثم إجراء الامتحانات.





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وأضاف عبد العزيز ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن ما وجه به المجلس الأعلى للجامعات هو عمل جداول استرشادية يمكن من خلالها، توزيع الطلاب على مدار اليوم.









وقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جميع رؤساء الجامعات بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.

كما شدد على ضرورة تقديم رؤساء الجامعات المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية في العام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري خلال جلسته رقم ٧٠٠، والتي تقام برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك حضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وجميع رؤساء الجامعات.





