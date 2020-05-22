إلغاء الدوري المكسيكي بسبب تفشي فيروس كورونا





ونشرت الرابطة بيانًا اليوم، أكدت فيه إلغاء مسابقة الدوري لهذا الموسم، وعدم احتساب نتائجه أو تتويج بطلًا له، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد





وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن إلغاء الدوري لهذا الموسم أصبح ضروريًا، بسبب الحالة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا





وتقرر صعود الفرق للبطولات القارية للعام المقبل، بحسب الترتيب الحالي في الجدول.





يأتي قرار إلغاء الدوري بعد أقل من يوم من إعلان نادي سانتوس لاجونا المكسيكي إصابة 8 لاعبين من الفريق دفعة واحدة ب فيروس كورونا