تقارير إعلامية: إسرائيل ترسل وفدا تفاوضيا إلى الدوحة

أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع، في تصريحات نقلتها القناة 12 العبرية، بأن تل أبيب قررت إرسال وفدها التفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة، في ظل تطورات ملحوظة في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

في المقابل، أعلنت حركة حماس أنها أجرت سلسلة مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، بهدف تنسيق الموقف بشأن "ورقة الإطار" الخاصة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والبحث في آليات تنفيذها.

وأكدت الحركة، في بيان صادر اليوم السبت، أن هذه المشاورات أفضت إلى توافق وطني شامل يدعم موقف قوى المقاومة، ويعكس التزامًا مشتركًا بالمسؤولية الوطنية في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من ظروف قاسية.

وأشارت "حماس" إلى أنها سلّمت ردها للوسطاء، موضحة أن الرد صيغ بروح إيجابية وبإجماع من مختلف الفصائل بعد نقاشات موسعة، مضيفة أن جميع القوى الفلسطينية أبدت دعمها لهذا الموقف الموحد.

واعتبرت الحركة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود قيادة فلسطينية مسؤولة، تسعى إلى توحيد الصف الوطني لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أشهر.