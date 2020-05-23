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أخبار البلد

لا يخطئ أبدا.. أول صيدلية في مصر تستعين بـ الروبوت بدلا من الطبيب.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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محمد هاني - هدير عبده
هل فكرت في يوم أن ياخذ الروبوت مكان الإنسان في العمل؟.. لم يكن يتخيل أحد منا أن هذا سوف يصبح حقيقية، فها نحن اليوم أمام أول صيدلية في الشرق الأوسط تستخدم روبوت بدلا من الطبيب.
 
إحدى الصيدليات بمنطقة التجمع الخامس استعانت بروبوت يساعد في تقديم الدواء للمرضى بدلا من الطبيب.

قال د.معتز رئيس مجلس إدارة الصيدلة إن الروبوت تم شراءه منذ عامين وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وليس في مصر فقط، وتم الاستعانة به بعد ذالك في احدي صيدليات الممكلة العربية السعودية. 


وأوضح ان الروبوت ليس بديلا عن كل الأطباء بالصيديلة ولكنه يقوم بدور طبيب وبنسبة أخطاء 0% بالإضافة إلى ان الروبوت ينظر في تاريخ الصلاحية قبل ان ياخذ الدواء، فاذا كان منتهي الصلاحية يضع الدواء في المكان.

وأضاف ان سعر الروبوت يصل الي 850 الف جنيه تقريبا (45 ألف دولار) وان الخطة المستقبلية للصيدلية، شراء أكثر من روبوت اخر.
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