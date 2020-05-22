خالد ميري: جماعة الإخوان تزيف الأحداث للرد على مسلسل الاختيار

قال الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، إن جماعة الإخوان تحاول الرد على الحالة الإيجابية التي سببها مسلسل الاختيار بصناعة أفلام مفبركة للوضع في سيناء.

وتابع ميري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، قائلا: "عادة الإخوان دوما هي فبركة الأحداث ونشر الأكاذيب ودفع المبالغ المالية نظير ذلك".





ونوه ميرى إلى أن هناك محاولة لاستهداف الروح المعنوية العالية وتزوير الحقائق وبث اليأس في قلوب المصريين.





وعرض في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار معركة الواحات البحرية بين جماعة المرابطون وقوات الأمن والتي أسفرت عن استشهاد ١٦ ضابطا وفرد شرطة وإصابة ١٣ آخرين ومقتل ١٥ إرهابيا.





وتضمنت الحلقة مشهدا للإرهابي هشام عشماوي يطلب من معاونه عماد عبد الحميد العبور إلي ليبيا وبرفقته الضابط الأسير من العملية.. النقيب محمد الحايس الذي أسرته الجماعة الإرهابية مصابا عقب الاشتباكات نجحت قوات الأمن في تحريره عقب ١١ يوما من البحث والمطاردات.