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قتل السادات.. عدلي حسين يكشف تحقيقات قضية الهجوم على الفنية العسكرية فترة السبعينيات

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:34 م
محمد أنور السادات
محمد أنور السادات
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محمد حليم قنديل

قال المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق, إن قضية الهجوم على الكلية الفنية العسكرية كانت أهم القضايا التي حققت فيها وأنا أعمل بنيابة أمن الدولة العليا.


وأضاف حسين خلال حواره التليفزيوني في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أن حادث الفنية العسكرية في السبعينيات كان يهدف لقلب نظام الحكم.


وتابع رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق, أنه تم التحقيق في قضية الفنية العسكرية مع ثلاثة أشخاص وهم طلال الانصاري وصلاح سرية وكارم الأناضولي.


وأوضح المستشار عدلي حسين, أن الهدف من حادث الفنية العسكرية التخلص من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بسبب ان اتجاهاته كانت واضحة وهي الحرب وعقد السلام ولكن جبهة الصمود والتصدي الارهابية كانت ضد ذلك.


وأشار إلي أنه تم الحكم علي طلال الانصاري وصلاح سارية وكارم الاناضولي بالاعدام بسبب حادث الفنية العسكرية ولكن تم العفو عن حكم الاعدام لـ طلال الانصاري.

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