مصطفى بكرى: شفاء النائبة شيرين فراج من كورونا وأسرتها بخير

وجدير بالذكر أن الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي وجه رسالة إلى موظفيه، وجميع العاملين الذين خالطوا النائبة شيرين فراج، المصابة بفيروس كورونا، عن قرب خلال فترة أسبوعين سابقين، بأن يبلغ مكتب الأمين باسمه وسبب المخالطة، وأن يعزل نفسه بالمنزل لمدة ١٤ يوما، وفي حال ظهور أي أعراض يتواصل مع القطاع الطبي بالمجلس.





وأكد المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، أن هناك اهتمام بمسالة النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج ، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، موضحا أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والاماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية.





واستطرد الأمين العام في تصريحات صحفية، قائلا: إنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، تم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة هى الاماكن التى ارتادتها النائبة، بخلاف عزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحه منهم.