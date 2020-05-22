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أخبار البلد

السفير الفلسطينى يشكر مصر رئيسًا وحكومة لإرسالها مساعدات طبية

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:34 م
السفير الفلسطينى
السفير الفلسطينى دياب اللوح
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ميس رضا
توجّه سفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري، لإرسالها عشرات الأطنان من المساعدات الطبية وأدوات التعقيم لدولة فلسطين، لمواجهة والوقاية من جائحة كورونا.

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وقال السفير دياب اللوح،  إن هذه الخطوة من الشقيقة الكبرى مصر تأتي تأكيدًا على العلاقات المتميزة والإيمان التام بوحدة المصير والأهداف الوطنية، مؤكدًا أنه ليس جديدًا على الأشقاء في جمهورية مصر العربية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في خلال كافة المحن والشدائد التي ألمّت بمسيرته الوطنية.


وحيا السفير دياب اللوح هذا الموقف لمصر الكنانة، والتى تقف دائما بجانب الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة خلال المراحل السياسية المهمة التي مر بها، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت التضحيات الجسام من أجلها .


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